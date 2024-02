Ucraina: "Cnn", via d'accesso ad Avdiivka "disseminata di corpi" di militari ucraini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avdiivka – 32 mila abitanti prima della guerra – non rappresenterebbe in linea di principio un obiettivo strategico, poiché non si trova su un territorio elevato, e ha dimensioni relativamente piccole. Ma la sua caduta ha una notevole importanza psicologia, visto che si tratta della prima città conquistata dai russi dopo Bakhmut, e dopo l’offensiva ucraina lanciata nella scorsa primavera. Anche dal punto di vista pratico militare, del resto, la caduta di Avdiivka è tutt’altro che priva d’importanza. La cittadina si trova a soli 9 chilometri dai sobborghi nord-occidentali di Donetsk, e da essa le forze ucraine erano in grado di martellare il capoluogo del bacino minerario del Donbass con artiglierie e lanciarazzi. Un tormento quotidiano, per la popolazione di Donetsk, pagato con migliaia tra morti e feriti dal 2014 ad oggi. (segue) (Was)