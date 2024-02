Ucraina: "Cnn", via d'accesso ad Avdiivka "disseminata di corpi" di militari ucraini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro degli scontri armati fin dal 2014, da quando cioè, in seguito alla rivoluzione di “Euromaidan”, si erano costituite le autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk, Avdiivka era stata conquistata dalle milizie filo-russe nel 2017, dopo aspri combattimenti, ma era stata ripresa dagli ucraini dopo 4 mesi. Negli ultimi 7 anni, poi, la città è stata trasformata in una vera e propria fortezza, quasi inespugnabile, il perno del dispositivo militare ucraino sul fronte di Donetsk. La popolazione, nel frattempo era scesa a soli duemila abitanti: essenzialmente anziani restii a lasciare le proprie case, riparatisi ormai stabilmente nelle cantine. (segue) (Was)