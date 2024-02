Usa: "Cnn", Pechino punta su possibile elezione di Trump per riavvicinarsi all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina osserva con attenzione i preparativi in vista delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, e ritiene il possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca un'opportunità per rinsaldare le relazioni con l'Europa. Lo scrive l'emittente televisiva "Cnn", secondo cui il ministro degli Esteri cinese Wang Yi si è fatto portavoce di fatto di questo orientamento la scorsa settimana, in occasione della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Wang ha rassicurato i suoi omologhi europei che a prescindere dai prossimi sviluppi globali, la Cina sarà un partner "costante e stabile", e una "forza stabilizzatrice". (segue) (Was)