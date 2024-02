Usa: "Cnn", Pechino punta su possibile elezione di Trump per riavvicinarsi all'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la "Cnn", la serenità esibita dal ministro cinese è in netto contrasto "con il nervosismo dei leader europei", che invece guardano con forte apprensione alla possibilità di una vittoria di Trump alle elezioni presidenziali, nel timore di un raffreddamento della cooperazione tra le due sponde dell'Atlantico. Questi timori sembrano essere stati validati la scorsa settimana dalle controverse dichiarazioni dell'ex presidente Usa in merito alla Nato: Trump ha ribadito infatti che sarebbe contrario a intervenire in difesa di Paesi alleati che non destinino sufficienti risorse alle loro forze armate. (segue) (Was)