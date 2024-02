Usa: "Cnn", Pechino punta su possibile elezione di Trump per riavvicinarsi all'Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I commenti di Trump - evidenzia la "Cnn" - "non potevano giungere in un momento migliore per Wang", che a Monaco di Baviera ha potuto tendere una mano a un'Europa preoccupata sul piano politico e indebolita su quello economico, anche causa delle conseguenze del conflitto in Ucraina. Anche per la Cina - evidenzia l'emittente televisiva Usa - riparare e rilanciare le relazioni con l'Unione europea è "uno sforzo reso più urgente" dal marcato rallentamento della prima economia asiatica. Tuttavia - evidenzia la "Cnn" - il riavvicinamento tra Unione europea e Cina è ostacolato dalla vicinanza di quest'ultima alla Russia: un rapporto che Pechino non sembra intenzionata a riesaminare nel breve termine. (Was)