Russia: governatore di Brjansk, abbattuti tre droni ucraini nella notte

- I sistemi di difesa aerei russi hanno distrutto altri due droni nella regione di Brjansk: non ci sono state vittime o danni. Lo ha detto il governatore Aleksander Bogomaz. In precedenza, il governatore aveva riferito che un drone era stato distrutto nel distretto di Pogarskj; anche in questo caso senza provocare vittime o distruzioni. "È stato sventato un altro tentativo da parte di terroristi ucraini di effettuare un attacco utilizzando dei droni. Due velivoli senza pilota sono stati distrutti nel distretto di Pogarskj e nel distretto municipale di Starodubskj dalle forze di difesa aerea del ministero della Difesa russo. Non ci sono state vittime o danni. I servizi operativi stanno lavorando sul posto. Grazie alle nostre unità di difesa aerea!", ha scritto Bogomaz sul suo canale Telegram. (Rum)