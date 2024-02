Corea del Sud: proteste settore ospedaliero, tirocinanti intraprendono uno sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 6.500 medici tirocinanti di cinque tra i principali ospedali di medicina generale della Corea del Sud hanno presentare dimissioni di massa nell'ambito del braccio di ferro tra personale medico e governo sull'aumento dei posti disponibili nelle facoltà universitarie di medicina. L'iniziativa di protesta era stata già annunciata la scorsa settimana, ed è stata seguita oggi dall'inizio di un vero e proprio sciopero del personale medico. Da giorni medici e tirocinanti minacciano azioni collettive contro il piano del governo per aumentare i posti disponibili nelle facoltà di medicina del Paese, e far fronte così alla carenza di personale ospedaliero. I cinque ospedali interessati dall'iniziativa di protesta dei tirocinanti sono l'Asan Medical Center, il Samsung Medical Center, il Severance Hospital, il Seoul National University Hospital e il Seoul St. Mary's Hospital. Il governo ha sollecitato gli ospedali a respingere le lettere di dimissioni, e ha ordinato a 757 medici di tornare al lavoro per tentare di scongiurare un'emergenza nel settore. (segue) (Git)