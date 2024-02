Svezia: oggi sarà annunciato il più importante pacchetto di aiuti a sostegno dell'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo svedese annuncerà oggi il più importante pacchetto di aiuti a sostegno della difesa dell'Ucraina. Lo riferisce il quotidiano "Dagens Nyheter", secondo cui il pacchetto di aiuti avrà un costo complessivo di 7,1 miliardi di corone svedesi (circa 700 milioni di dollari). Questo pacchetto di aiuti della sarà il quindicesimo consecutivo inviato dalla Svezia. Al momento il suo contenuto non è stato rivelato, ma stando a quanto appreso dal giornale includerà equipaggiamento militare e armamenti in dotazione alle Forze armate del Paese scandinavo. Secondo "Dagens Nyheter", la Svezia intende inoltre stanziare fondi per l'acquisto di nuove attrezzature per la difesa che successivamente verranno trasferite in Ucraina. Il nuovo lotto di aiuti sarà annunciato oggi durante una conferenza stampa alla quale parteciperanno il primo ministro svedese Ulf Kristersson e il ministro della Difesa Pal Jonsson. (Sts)