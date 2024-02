Corea del Sud: arrestato per abuso di minori "l'angelo" dei transfughi nordcoreani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pastore cristiano della Corea del Sud, divenuto celebre per aver aiutato numerosi transfughi della Corea del Nord a fuggire dal loro Paese, è stato arrestato per abusi ai danni di minori. Chun Ki-won è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver abusato di sei giovani minorenni tra il 2016 e il 2023: le vittime sarebbero tutte rifugiati o figli di rifugiati nordcoreani, secondo la Corte distrettuale centrale di Seul. Chun dirigeva l'organizzazione caritatevole cristiana Durihana, che avrebbe aiutato oltre mille transfughi nordcoreani a raggiungere Seul dal 1999. Nel 2019 l'emittente televisiva "Cnn" aveva dedicato un articolo all'attività dell'organizzazione, e in quell'occasione aveva intervistato Chun. (Git)