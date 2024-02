Usa: 1,5 miliardi di dollari a GlobalFoundries per rafforzare industria semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha annunciato ieri la concessione di sussidi per circa 1,5 miliardi di dollari al produttore di microchip GlobalFoundries (Gd), con sede a New York, nell'ambito degli sforzi di Washington tesi a sostenere e sviluppare l'industria nazionale dei semiconduttori. La Casa Bianca ha riferito che il dipartimento del Commercio e Gf hanno firmato un "memorandum preliminare non vincolante" che prevede lo stanziamento dei fondi nell'ambito del Chips and Science Act, per sostenere "la significativa espansione della capacità" produttiva e "la modernizzazione dei siti produttivi di Gf negli Usa", che si trovano negli Stati di New York e del Vermont. Se confermato, lo stanziamento sarà il terzo nell'ambito del Chips Act, dopo quelli concessi alla divisione statunitense di Bae Systems Plc e a Microchip Technology Inc. (Was)