Mar Rosso: drone d'attacco Usa precipitato nello Yemen (3)

- Secondo la nota del Centcom, le Forze Usa hanno colpito "tre piattaforme di lancio mobili di missili da crociera e un veicolo navale di superficie senza equipaggio", in aggiunta al drone sottomarino, "dopo aver stabilito che rappresentavano una minaccia immediata per le navi della Marina Usa e per i vascelli mercantili nella regione". Gli attacchi sono stati effettuati "per proteggere la libertà di navigazione e rendere le acque internazionali più sicure per la Marina Usa e le navi mercantili". (Was)