- La Corte d'appello di Amsterdam si pronuncerà domani sul caso Yukos, in cui la Russia sta cercando di ribaltare una decisione arbitrale in base alla quale dovrebbe pagare agli ex azionisti della compagnia petrolifera più di 50 miliardi di dollari. La sentenza dovrebbe venire pubblica per iscritto, dopo che la decisione è stata rinviata dal 13 al 20 febbraio. (Beb)