Auto: scandalo motori diesel, governo giapponese ordinerà correzione a Toyota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti del Giappone ordinerà una correzione operativa a Toyota Industries, la controllata del costruttore di auto Toyota Motor Corp. accusata di aver falsificato dati in merito alla potenza sviluppata da alcuni motori diesel di sua produzione. Lo anticipa l'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui l'indagine avviata dal ministero in risposta allo scandalo alla fine del mese scorso potrebbe anche comportare la revoca delle certificazioni per alcuni dei motori prodotti dall'azienda. (segue) (Git)