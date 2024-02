Regno Unito: Assange, al via oggi ultima udienza d'appello contro estradizione negli Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati di Assange cercheranno di ottenere la revoca del provvedimento di estradizione in un'udienza di due giorni davanti a due giudici all'Alta Corte di Londra, in quello che potrebbe essere l'ultima possibilità di fermare l'estradizione tramite il sistema giudiziario britannico. La moglie di Assange, Stella Moris, ha descritto l'udienza come una questione di vita o di morte. Gli avvocati sosterranno che le accuse formulate nei confronti di Assange siano politicamente motivata e rappresentino un attacco inammissibile alla libertà di parola, poiché prima del fondatore di WikiLeaks un editore non era mai stato incriminato dalle autorità statunitensi ai sensi dell'Espionage Act. (segue) (Rel)