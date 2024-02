Regno Unito: Assange, al via oggi ultima udienza d'appello contro estradizione negli Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alle Nazioni Unite, che hanno espresso preoccupazione in merito alle condizioni detentive di Assange e ai rischi legati alla sua possibile estradizione negli Usa, il fondatore di WikiLeaks è sostenuto anche da Amnesty International, Reporter senza frontiere e altre organizzazioni mediatiche che hanno lavorato con WikiLeaks, oltre che da politici australiani, tra cui il primo ministro Anthony Albanese, che la scorsa settimana ha votato a favore di una mozione che chiede il rientro di Assange in Australia. Lo scorso anno Papa Francesco ha concesso un'udienza alla moglie del 52enne australiano. Quest'ultima ha dichiarato che se l'udienza di oggi non avrà buon esito, il fondatore di WikiLeaks non potrà far altro che sperare in un parere favorevole della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu), dove ha già presentato un appello in attesa della decisione di Londra. "La sua salute sta peggiorando, fisicamente e mentalmente", ha detto la moglie dell'attivista. "La sua vita è a rischio ogni singolo giorno che rimane in prigione, e se verrà estradato morirà". (Rel)