India: importazioni petrolio russo ai minimi da un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni di petrolio russo da parte dell'India sono calate a gennaio ai minimi da un anno a questa parte, con una flessione del 35 per cento rispetto al picco raggiunto nell'estate del 2023. Lo ha confermato al quotidiano "Nikkei" il ministro del Petrolio indiano, Hardeep Singh Puri, secondo cui il calo delle importazioni petrolifere dalla Russia riflette gli sforzi di Nuova Delhi tesi a diversificare i fornitori per "acquisire energia al prezzo più basso possibile" per gli utenti finali. "Siamo una democrazia. Dobbiamo rispondere ai nostri elettori", ha dichiarato il ministro nel corso di una intervista concessa al quotidiano economico a margine della India Energy Week, nello Stato indiano di Goa. (segue) (Inn)