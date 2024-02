© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La solidarietà di tutto il gruppo della Lega al vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, per le minacce ricevute nella sua abitazione a Pavia. Auspichiamo da parte di tutte le forze politiche una condanna, anche per stemperare il clima d'odio che purtroppo stiamo respirando nel Paese". E' quanto si legge in una nota del gruppo della Lega al Senato. (Com)