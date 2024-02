Ex Ilva: dal governo garanzia per salvaguardare continuità produttiva e tutelare lavoratori-aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Salvaguardare la continuità produttiva, garantire la tutela dei lavoratori e delle aziende dell’indotto, mettendo in campo un ammortizzatore sociale unico, e il rilancio produttivo degli impianti. È quanto ha assicurato il governo, nel corso dei due incontri convocati oggi a palazzo Chigi, ai rappresentanti dell’indotto e alle organizzazioni sindacali dell'ex Ilva di Taranto. Il governo, inoltre, secondo quanto riferisce palazzo Chigi, ha aggiornato sull’istanza per la richiesta di amministrazione straordinaria di Acciaierie d’Italia spa (AdI) avanzata al Mimit da Invitalia spa, socio pubblico di AdI, con l’obiettivo della continuità e del rilancio produttivo degli impianti. Il governo ha riferito che a giorni saranno nominati i commissari straordinari, assicurando che la scelta ricadrà su figure che abbiano una professionalità e una competenza specifica nel settore siderurgico e una conoscenza diretta degli impianti. I rappresentanti dell’indotto hanno avanzato alcune proposte con richieste di sostegno alle aziende, ricevendo dal governo rassicurazioni che saranno sottoposte a verifica. L’esecutivo ha, inoltre, confermato che il tavolo di confronto rimarrà attivo fino alla conclusione della vicenda dell’ex Ilva. Nel corso del tavolo con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali sono stati illustrati i provvedimenti presi a tutela dei lavoratori a partire dalla cassa integrazione già garantita per tutto il 2024. E il governo ha informato che il decreto legge "Disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria", in fase di conversione in Parlamento, è suscettibile di ulteriori miglioramenti per garantire la continuità produttiva e aziendale dell’ex Ilva. Le riunioni sono state presiedute dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e vi hanno partecipano i ministri dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, e degli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Per l’indotto, hanno partecipato i rappresentanti di Aigi, Casartigiani Puglia, Confindustria Taranto, Confapi Taranto, Confartigianato Puglia, Federmanager, Fai Conftrasporto. Per i sindacati erano presenti i rappresentanti di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Ugl Metalmeccanici, Usb. "Siamo a poche ore dalla fine dell’era Mittal e a poche ora dalla nomina di un commissario. Ci sono problemi legati alla salute e alla sicurezza degli impianti e il governo vuole arrivare rapidamente agli investimenti necessari per la manutenzione. Bisogna investire sui lavoratori, è inaccettabile pensare che i danni fatti finora dal management possano essere pagati dai lavoratori e dalle lavoratrici", ha dichiarato il segretario generale Fiom, Michele De Palma, al termine dell’incontro. Insomma, "ora Arcelor Mittal è fuori e si andrà verso l’amministrazione straordinaria. Entro domani verrà nominato il commissario, che dovrà avere la responsabilità della gestione e della produzione di impianti. Le risorse del governo ammontano a 320 milioni di euro e metteranno in sicurezza gli impianti e serviranno a fare manutenzione", ha affermato il segretario generale Uilm, Rocco Palombella. Nel corso dell’incontro "al governo abbiamo garantito che collaboreremo per incontrare il commissario e vedere di cosa avrà bisogno, ma abbiamo chiesto di correggere il decreto sull’indotto", ha spiegato Benaglia (Fim-Cisl). "L’indotto ha bisogno di non andare in cassa integrazione e lo abbiamo detto alla ministra Calderone", ha chiarito il presidente di Aigi, Fabio Greco. "Se si va in amministrazione straordinaria, ci sarà il commissariamento, sarà possibile attivare l’articolo 68 e le aziende potranno ripartire", ha concluso. (Rin)