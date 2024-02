Milleproroghe: Cattoi, la Lega per interventi di buonsenso essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo Milleproroghe andiamo ad intervenire su temi cari alla Lega, dando risposte per affrontare quei problemi che quotidianamente si trovano di fronte famiglie, imprese ed Enti locali", lo detto la deputata Vanessa Cattoi, dichiarando il voto favorevole della Lega al Milleproroghe. "L'idroelettrico, cruciale per la sicurezza energetica nazionale. La sicurezza con la proroga per le assunzioni delle Forze dell'ordine e l'estensione del Taser anche ai comuni più piccoli. La sanità, centrale nella vita di tutti, concepita in maniera concreta e non come quella 'programmazione sanitaria' che tanto piaceva ai governi di sinistra. Interventi di buon senso, semplici, ma essenziali per la vita dei cittadini come l'emendamento per favorire una più celere raccolta di sangue e plasma grazie al coinvolgimento degli specializzandi non solo a titolo gratuito ma anche a titolo oneroso così come l'aumento del fondo a sostegno dei bambini affetti da malattie oncologiche: piccole azioni legislative ma di grande importanza per gli italiani che ne sono direttamente coinvolti", ha cooncluso.(Rin)