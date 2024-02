Paraguay: banca centrale riduce tasso interesse al 6,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale del Paraguay (Bcp) ha deciso di ridurre il tasso di interesse al 6,25 per cento. Lo si legge in un comunicato dell'organizzazione. La decisione è stata presa "all'unanimità" e rappresenta una riduzione dello 0,25 per cento. Tra i dati che l'organismo ha preso in considerazione per prendere la decisione, a livello locale spiccano la crescita dell'attività economica del 5 per cento nel corso del 2023, e i dati sull'inflazione, che a gennaio ha registrato un aumento del 3,4 per cento su base annua, "inferiore a quello registrato a dicembre (3,7 per cento)". (segue) (Abu)