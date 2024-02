Paraguay: banca centrale riduce tasso interesse al 6,25 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Bcp, "le tensioni geopolitiche in Medio Oriente" persistono e "hanno influito sui costi del trasporto di container su alcune rotte marittime". Inoltre, i prezzi internazionali del petrolio "sono leggermente aumentati". Per quanto riguarda le materie prime agricole, "i prezzi della soia, del mais e del grano hanno continuato a diminuire a causa delle prospettive favorevoli dell'offerta e della moderazione della domanda globale". Il Comitato di politica monetaria "ratifica il suo impegno per la stabilità dei prezzi e continuerà a monitorare gli ultimi sviluppi locali ed esterni, al fine di anticipare le loro possibili ripercussioni sulla traiettoria dell'inflazione e adottare misure adeguate per garantire l'obiettivo del 4 per cento in l'orizzonte della politica monetaria", conclude il documento. (Abu)