Gaza: Onu, Usa anticipano veto a risoluzione algerina e presentano un testo alternativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno presentato una nuova bozza di risoluzione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per chiedere un "cessate il fuoco temporaneo" nel quadro del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. La proposta della delegazione Usa è arrivata in alternativa al testo presentato dall'Algeria, che sarà votato domattina e in cui si chiede un cessate il fuoco "immediato". La rappresentanza di Washington ha anche già anticipato di essere intenzionata a porre il veto alla proposta algerina. La bozza statunitese chiede un "cessate il fuoco temporaneo, non appena sarà fattibile", nella Striscia di Gaza. Nel testo viene anche ribadita la preoccupazione degli Usa in merito ad una possibile operazione militare israeliana su larga scala nella città di Rafah, che attualmente ospita oltre un milione di rifugiati in fuga dal conflitto. (Was)