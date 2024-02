Tunisia: Saied riceve premier Hachani, focus su riunione comitato esecutivo Unione africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tunisino Kais Saied ha ricevuto oggi il il capo del governo, Ahmed Hachani, con il quale ha esaminato i risultati della partecipazione della Tunisia alla 44ma sessione del Comitato esecutivo dell'Unione africana (Ua) ad Addis Abeba. Lo rende noto la stessa presidenza indicando che il summit "è stata l'occasione per evidenziare la posizione ufficiale tunisina su molti temi, non ultimo quello della ricerca di nuove modalità di cooperazione tra i paesi africani", nonché per "ricercare le ragioni che hanno portato all'assenza di tale cooperazione, o nel migliore dei casi al suo vacillare, nel momento in cui l'Africa, alla quale la Tunisia è orgogliosa di appartenere, è ricca di risorse naturali di ogni tipo che la rendono capace di porre fine alle manifestazioni di miseria, povertà e guerre di cui molte persone del continente continuano a soffrire e pagare il prezzo". (segue) (Tut)