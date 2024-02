Grecia: Mitsotakis annuncia aumento costo visto per investitori stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo minimo del "Golden Visa" per gli investitori stranieri in Grecia aumenterà a 800 mila euro nelle principali città e isole e a 400 mila euro per il resto del Paese. Lo ha annunciato il primo ministro Kyriakos Mitsotakis in un'intervista a "Star TV". “Innalzeremo la soglia minima per il visto a 800 mila euro per tutti i principali centri urbani e le isole, e per il resto della Grecia probabilmente a 400 mila euro. Quindi l’investimento nel Golden Visa sarà diretto all’acquisizione di beni immobili molto più costosi, non in competizione con l’appartamento o la casa media che una famiglia greca può affittare”, ha detto il primo ministro. (Gra)