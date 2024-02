Tunisia: Saied incontra presidente Bers, focus su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tunisino Kais Saied ha sottolineato l'importanza di rafforzare ulteriormente i meccanismi di consultazione e dialogo tra la Tunisia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) per finanziare progetti promettenti nel Paese. Questa cooperazione, secondo Saied, deve avvenire "nel quadro di una visione globale che risponda alle scelte del popolo sovrano tunisino, in particolare nei settori delle energie green e rinnovabili, della desalinizzazione dell'acqua, della sanità, delle infrastrutture e delle nuove tecnologie", come si legge, rilasciato a margine dell'incontro odierno con la presidente della Bers, Odile Renauld-Basso, per la prima volta a Tunisi. "Il presidente della Repubblica ha sottolineato che quanto più lo Stato sostiene l'iniziativa privata e il settore imprenditoriale, tanto più si impegna a sostenere le strutture e gli stabilimenti pubblici, dato il loro ruolo centrale nell'economia nazionale e nella tutela dei diritti umani fondamentali come salute e trasporti", si legge nella nota che ribadisce la volontà espressa da Saied "di fornire le garanzie legislative e giudiziarie necessarie e un clima adeguato ad attrarre investimenti stranieri e motivare i partner della Tunisia a finanziare ulteriormente diversi progetti che contribuiranno a migliorare i tassi di crescita e a far avanzare lo sviluppo".(Tut)