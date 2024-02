© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come sempre tante polemiche per nulla: l'identificato a Milano durante i controlli voluti da Piantedosi non era un cittadino qualunque, ma l'ex brigatista Franceschini. Un controllo quanto mai opportuno per il quale ringraziamo il ministro dell'Interno e le Forze dell'ordine. Ora Fratoianni e Calenda sono contenti?". Lo afferma in una nota il deputato della Lega, Luca Toccalini. (Com)