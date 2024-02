Tunisia: Saied riceve premier Hachani, focus su riunione comitato esecutivo Unione africana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Saied e il primo ministro hanno anche discusso dello stato di avanzamento dei lavori del governo e dell'agenda del prossimo Consiglio dei ministri. "In questo contesto, il presidente della Repubblica ha sottolineato la necessità di accelerare lo sviluppo di una nuova legislazione che metta fine ai cosiddetti contratti di somministrazione, che sono una forma di schiavitù, e ai cosiddetti meccanismi che non lasciano speranza di costruire un futuro sicuro per chi lavora al loro interno", si legge nella nota. "Come chi contribuisce con capitale a un progetto specifico vuole stabilità, così i diritti legittimi più basilari del lavoratore sono stabilità ed un compenso remunerativo equo", prosegue il comunicato. Il capo dello Stato ha evidenziato le sfide del mondo del lavoro in Tunisia, partendo dalla precarietà e dalla fragilità derivante da meccanismi obsoleti e da contratti a tempo determinato. "La pace sociale non si può realizzare se non con giustizia ed equità", conclude la nota della presidenza. (Tut)