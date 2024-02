Decreto Ex Ilva: palazzo Chigi, suscettibile di ulteriori miglioramenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Nel corso del tavolo con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali a palazzo Chigi sull'ex Ilva sono stati illustrati i provvedimenti presi a tutela dei lavoratori a partire dalla cassa integrazione già garantita per tutto il 2024. E il governo ha informato che il decreto legge "Disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria", in fase di conversione in Parlamento, è suscettibile di ulteriori miglioramenti per garantire la continuità produttiva e aziendale dell’ex Ilva. Lo rende noto palazzo Chigi per poi precisare che ha presieduto gli incontri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e hanno partecipano i ministri dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone e degli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Per l’indotto, hanno partecipato i rappresentanti di Aigi, Casartigiani Puglia, Confindustria Taranto, Confapi Taranto, Confartigianato Puglia, Federmanager, Fai Conftrasporto. Per i sindacati erano presenti i rappresentanti di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Ugl Metalmeccanici, Usb.(Com)