Ex Ilva: palazzo Chigi, tavolo di confronto rimarrà attivo fino a conclusione vicenda

24 luglio 2021

- Durante gli incontri sull'Ex Ilva a palazzo Chigi i rappresentanti dell’indotto hanno avanzato alcune proposte con richieste di sostegno alle aziende, ricevendo dal governo rassicurazioni che saranno sottoposte a verifica. L’esecutivo ha, inoltre, confermato che il tavolo di confronto rimarrà attivo fino alla conclusione della vicenda dell’ex Ilva. Lo rende noto la presidenza del Consiglio. Ha presieduto gli incontri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e hanno partecipano i ministri dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone e degli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Per l’indotto, hanno partecipato i rappresentanti di Aigi, Casartigiani Puglia, Confindustria Taranto, Confapi Taranto, Confartigianato Puglia, Federmanager, Fai Conftrasporto. Per i sindacati erano presenti i rappresentanti di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Ugl Metalmeccanici, Usb. (Com)