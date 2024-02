Navalnyj: in centinaia davanti Palazzo Marino, sua morte un monito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aleksej Navalnyj “è stato ammazzato. Assassinato mentre stava in carcere e ingiustamente detenuto per le sue idee perché combatteva per portare la libertà in Russia. È un momento duro e doloroso per tutte le democrazie nel mondo. Il regime di Putin aveva già tentato di avvelenarlo nel 2020, si era salvato ed era tornato in Russia. Putin è un criminale che non si ferma davanti a nulla e nn conosce nessun linguaggio se non quello della forza. Per questo l’assassinio di Navalnyj è un monito per tutta l’Europa". Queste le parole davanti Palazzo Marino del coordinatore di Ponte Atlantico, Alessandro Litta Modigliani, aprendo il presidio in corso a qualche giorno dalla morte di Aleksej Navalnyj, principale oppositore di Putin, morto nel carcere di Kharp a 47 anni, nella Siberia del Nord, a un mese dalle elezioni presidenziali in Russia. "Non possiamo pensare che questo non ci riguardi - ha proseguito - saremo comunque chiamati in causa, la sua morte lo fa. La guerra è tornata in Europa e l’ha riportata Putin. Tutte le guerre europee dalla fine della guerra fredda sono state portate da Putin. Le notizie di questi giorni ci dicono che l’Ucraina rischia di perdere la guerra. Abbiamo l’interesse politico ad aiutare l’Ucraina a resistere. Siamo solidali con il popolo russo coraggioso che resiste, quella minoranza che si riconosce in Navalnyj e che continua a resistere all’operaio e del dittatore. A questa manifestazione hanno aderito quasi tutte le forze politiche. Siamo qui a manifestare tutti quelli che amano la libertà e la democrazia”. (segue) (Rem)