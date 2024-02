Navalnyj: in centinaia davanti Palazzo Marino, sua morte un monito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono centinaia le persone radunate in ricordo del principale dissidente politico di Putin. In piazza sono presenti Emanuele Fiano del Partito democratico, Davide Romano della Comunità ebraica di Milano, Paolo Costanzo di +Europa, Simona Giannetta del partito Radicale, e altri esponenti del Pd, Lega, Fratelli d’Italia. Molti i cartelli che mettono nero su bianco la responsabilità del Cremlino sulla sua morte. “Putin minaccia tutta l’Europa” le parole sul pettorino di Alessandro Modigliani. “Putin criminale per te finisce male” c'è scritto su un altro cartello. E ancora, “Putin e Khamenei are criminals”. Davide Romano aggiunge che "lo abbiamo ucciso anche noi come occidentali, perché non siamo stati attenti e non abbiamo visto nei tempi giusti quelli che stava facendo Putin. Per convenienza o ingenuità troppe persone hanno considerato Putin un partner affidabile. Oggi pagano questa scelta gli ucraini per primi ma anche tutti i russi stanno pagando da vent’anni” conclude". Intanto, su iniziativa della maggioranza la seduta del Consiglio comunale è stato chiusa per permettere alle consigliere e ai consiglieri di partecipare alla manifestazione di piazza della Scala dal titolo "Una luce per Navalnyj". “Essere qui in piazza è importante per tutti i cittadini. Non c’è peggiore complicità che il silenzio” afferma Armando Spataro, l’ex procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Milano. (Rem)