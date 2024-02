Ue: Chinnici (Ppe), bene indagine su TikTok, tutelare diritti dei minori sui social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’europarlamentare Caterina Chinnici ha espresso apprezzamento per l’apertura di un’indagine europea su TikTok per sospetta violazione della trasparenza e degli obblighi di tutela dei minori. “Plaudo all’iniziativa del commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton”, ha riferito l’eurodeputata. “Come copresidente dell’Intergruppo per i diritti dei minori del Parlamento europeo da anni mi batto per allertare sui potenziali rischi della rete per i nostri ragazzi. Garantire un ecosistema digitale più sicuro per milioni di bambini e adolescenti è una priorità europea”, ha proseguito Chinnici. “Voglio sottolineare che lo stesso Intergruppo ha lavorato per introdurre nuove misure a tutela dei minori online, per proteggerli dai rischi delle nuove tecnologie. Cooperare e coinvolgere le imprese è essenziale per rendere internet più sicuro. Sono convinta che occorra un approccio multidisciplinare che coinvolga tutti: istituzioni, mondo medico, scientifico e accademico, scuola, Chiesa cattolica, industria, associazioni della società civile, così da costruire una rete di protezione veramente efficace per i nostri bambini e per i nostri ragazzi”, ha spiegato l’europarlamentare. “Ognuno di noi, secondo il proprio settore di competenza, ha il dovere di moltiplicare gli sforzi e portare un fattivo contributo affinché tutti i diritti declinati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo possano essere rispettati, tutelati e attuati anche nell'ambiente digitale”, ha concluso Chinnici. (Beb)