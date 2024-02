Navalny: Riformisti, a Milano la proposta di intitolare una via

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo presentato una mozione che impegna il Comune di Milano a cambiare il nome della via Sant' Aquilino dove é ubicato il Consolato Generale Russo, intitolandola ad Aleksej Naval'ny". Lo dichiara in una nota il gruppo consigliare I Riformisti. "Crediamo - si legge nella nota - che la Milano democratica, libera e Riformista debba dare un segnale forte e duraturo contro il regime illiberale e omicida di Putin, che sta segnando col sangue la storia di questi anni". "Intitolare una via a Naval'nyj, significa schierarsi senza se e senza ma, dalla parte della democrazia e della libertà ed esserne difensori dichiarati per gli anni a venire", conclude la nota. (Com)