Ungheria: ministro Esteri Szijjarto, non abbiamo bisogno di consigli da delegazione Usa

- L'Ungheria non ha bisogno di consigli dalla delegazione del Congresso degli Stati Uniti. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, commentando la decisione del governo di Budapest di non incontrare la delegazione in arrivo da Washington. Le decisioni dell'Ungheria "dovrebbero essere prese solo dagli ungheresi", ha spiegato Szijjarto, secondo quanto scritto su X dal portavoce dell'esecutivo Zoltan Kovacs. Il capo della diplomazia ha ricordato come in passato incontri con rappresentanti Usa si fossero trasformati "in lezioni su come governare l'Ungheria". (segue) (Vap)