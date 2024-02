Ungheria: ministro Esteri Szijjarto, non abbiamo bisogno di consigli da delegazione Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ungherese e gli esponenti del Fidesz, il partito del premier Viktor Orban, non hanno voluto incontrare una delegazione del Congresso Usa che si è recata nei giorni scorsi in visita a Budapest, come hanno rivelato i parlamentari statunitensi nel corso di una conferenza stampa presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Budapest. La delegazione bipartisan era composta dalla copresidente della commissione per le relazioni estere del Senato Jeanne Shaheen, dal copresidente del gruppo di osservazione alla Nato del Senato Thom Tillis e dai membri della commissione per gli affari esteri Chris Murphy e Chris Van Hollen. La delegazione avrebbe dovuto tenere dei colloqui per sollecitare la ratifica dell’adesione della Svezia alla Nato, dato che l’Ungheria è rimasto l’unico Paese che deve ancora procedere con questa pratica e garantire l’accesso di Stoccolma all’Alleanza atlantica. Come ha affermato uno dei senatori democratici, Chris Murphy: “Non abbiamo mai ricevuto un'accoglienza simile da un Paese alleato. Ritengo strano che un governo alleato della Nato si comporti in questo modo con un altro alleato e non sia nemmeno disposto ad impegnarsi nel dialogo”. (segue) (Vap)