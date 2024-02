Navalnyj: Calenda (Azione), importante unità politica in piazza, Lega contesta non mi fa piacere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Tutte le forze politiche "sono oggi qua, non è una cosa comune per l'Italia. È un segnale importante di solidarietà per chi muore per la libertà: sono i dissidenti russi e sono anche gli ucraini. Quindi, sono contento che qui ci siano tutti. Io sarò in Ucraina il 24 febbraio, cioè l'anniversario dell'invasione. L'Ucraina combatte per la libertà, che è un valore universale. Noi siamo qui per questo motivo". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, durante la fiaccolata in piazza del Campidoglio a Roma, per ricordare il dissidente russo Alexej Navalny. I fischi e gli insulti al senatore della Lega Romeo "non mi fanno piacere. Chiunque è qui oggi è per ricordare un martire della libertà. E siccome la libertà è un valore universale è importante ricordarlo senza polemiche", ha aggiunto Calenda. (Rer)