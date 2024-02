Rpt-Ucraina: al via corsi di formazione per pm finanziati da ministero Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Correzione alla fonte. Ripetizione con titolo e testo corretti.Inaugurato oggi il progetto di formazione per 15 pubblici ministeri ucraini, finanziato dal ministero della Giustizia e attuato in collaborazione con la Guardia di finanza, la Scuola superiore della magistratura e la European Union Advisory Mission Ukraine: tema la lotta alla corruzione, la frode e il riciclaggio nella gestione dei fondi per la ricostruzione in Ucraina nel post-guerra. Presso la Scuola di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza a Ostia, centro di eccellenza per la formazione di partners esteri in indagini economico-finanziarie, si sono aperti oggi - riferisce una nota - i lavori del corso in tema di contrasto alla corruzione e riciclaggio che vede la partecipazione di 15 pubblici ministeri e rappresentanti delle forze di polizia dell'Ucraina. Organizzato dal ministero della Giustizia italiano in collaborazione con la Guardia di finanza, la Scuola superiore della magistratura italiana e la European Union Advisory Mission Ukraine (Euam Ukraine), il corso è frutto dell'impegno delle istituzioni italiane a sostegno dello Stato di diritto e della magistratura in Ucraina. (segue) (Com)