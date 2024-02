Rpt-Ucraina: al via corsi di formazione per pm finanziati da ministero Giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questa iniziativa - ha dichiarato il ministro della giustizia Carlo Nordio - abbiamo voluto attuare un preciso impegno politico che avevo assunto lo scorso anno in occasione della ministeriale giustizia del G7, tenutosi a Tokyo, quando insieme agli altri paesi del G7 ci siamo impegnati a sostenere il sistema giudiziario ucraino. Mentre ancora sentiamo lo stridore delle armi - ha inoltre riferito il ministro Nordio - lavoriamo al rafforzamento delle istituzioni ucraine: la lotta alla corruzione e l'impegno sull'antiriciclaggio saranno un tema rilevante del G7 giustizia a guida italiana che faremo a Venezia il 9-10 maggio, per assicurare una corretta gestione dei fondi che arriveranno in Ucraina per la ricostruzione post-bellica". (segue) (Com)