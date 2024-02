Rpt-Ucraina: al via corsi di formazione per pm finanziati da ministero Giustizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma si struttura in cinque sessioni tematiche suddivise in cinque giorni (19-23 febbraio 2024): Sessione I. Lotta alle frodi transfrontaliere attraverso il coordinamento di indagini e azioni penali efficaci a livello europeo: Il ruolo dell'Eppo; Sessione II. Indagini contro la corruzione e il riciclaggio di denaro. Rintracciare e confiscare i beni legati ai proventi criminali della corruzione ad alto livello; Criminalità organizzata e corruzione; Sessione III. Le migliori pratiche internazionali nel campo del recupero dei beni - La confisca non basata sulla condanna. Cooperazione e coordinamento a livello nazionale e internazionale nelle indagini sulla corruzione; Sessione IV. Cooperazione di polizia nel recupero dei beni; Sessione V. Analisi delle segnalazioni di transazioni sospette (Str) o di attività sospette (Sar) e le indagini antiriciclaggio. I formatori sono pubblici ministeri italiani ed ufficiali della Guardia di finanza, con esperienza nel settore dell'antiriciclaggio e dell'anticorruzione. Oltre alle lezioni teoriche sono previste delle simulazioni di indagine su casi studio, con il coinvolgimento diretto dei procuratori ucraini. Il progetto di formazione organizzato dal ministero della Giustizia si inserisce nel più generale sforzo europeo di lavorare sullo sviluppo delle istituzioni giudiziarie ucraine e di sostenere il governo di Kiev nel suo percorso di progressiva integrazione verso gli standard europei di rule of law. La Scuola superiore della magistratura italiana e il Centro di formazione dei procuratori dell'Ucraina firmeranno domani in videoconferenza un memorandum di cooperazione bilaterale con l'obiettivo di rafforzare le capacità istituzionali e di stabilire, sviluppare e rafforzare la cooperazione nella formazione professionale dei pubblici ministeri. La Scuola superiore della magistratura ha già siglato un'intesa tecnica di cooperazione con la Scuola nazionale dei giudici dell'Ucraina. (Com)