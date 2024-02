Navalnyj: Schlein, in piazza contro regime Putin che uccide libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per noi del Partito democratico "è importante essere qui. Abbiamo subito aderito perché siamo convinti che bisogna alzare la voce contro un regime che uccide la libertà, che uccide il dissenso. Ci sono chiare responsabilità politiche dietro la morte di Navalnyj, risalgono al regime russo, risalgono a Vladimir Putin". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della fiaccolata in piazza del Campidoglio a Roma, in ricordo del dissidente russo Alexej Navalny. Schlein ha salutato e abbracciato il leader di Azione, Carlo Calenda e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (Rer)