Ex Ilva: Greco (Aigi), nelle prossime ore si andrà in amministrazione straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime ore “si andrà in amministrazione straordinaria”. Lo ha detto il presidente di Aigi, Fabio Greco, al termine dell’incontro sull’ex Ilva a palazzo Chigi tra il governo e i rappresentanti dell’indotto. “L’indotto ha bisogno di non andare in cassa integrazione e lo abbiamo detto alla ministra Calderone. Se si va in amministrazione straordinaria, ci sarà il commissariamento, sarà possibile attivare l’articolo 68 e le aziende potranno ripartire”, ha spiegato. “Il governo vuole salvare lo stabilimento e l’indotto e noi abbiamo proposto alcuni punti di cui sto andando a discutere al Mimit con la parte tecnica”. Nel frattempo “ci sono situazioni con il capo gabinetto della regione Puglia per verificare la possibilità di aiutare, in base alla surroga che riceve il presidente Emiliano, l’indotto, ma non sappiamo a quanto corrisponda questo aiuto”, ha concluso Greco. (Rin)