Usa: Capital One si prepara ad acquisire Discover Financial Services

- La società statunitense Capital One si sta preparando ad acquisire Discover Financial Services. L'operazione, che porterebbe alla fusione dei due più grandi operatori di carte di credito negli Usa, è stata riferita da fonti anonime al "Wall Street Journal". Attualmente, Discover Financial Services ha un valore di mercato pari a 28 miliardi di dollari, e l'acquisizione dovrebbe tenere conto di questo dato secondo le fonti. A seguito dell'operazione, Capital One vedrebbe rafforzato in maniera significativa il proprio posizionamento nel settore dei servizi finanziari e della gestione dei pagamenti. (Was)