Navalnyj: M5s-LcR, in piazza a Roma a difesa dei diritti civili e della libertà

20 luglio 2021

- Stasera Piazza del Campidoglio, luogo simbolo di tutti i valori più nobili che contraddistinguono la nostra città, si unisce compatta a difesa dei diritti umani e di ogni forma di libertà brutalmente calpestati con la detenzione e la recente morte del dissidente russo Alexei Navalny. Lo dichiarano, in una nota, i gruppi consiliari capitolini M5s e Lista Civica Virginia Raggi. "In qualità di consiglieri dei gruppi capitolini M5s e Civica Raggi abbiamo aderito alla fiaccolata di stasera con l'assoluta convinzione che la democrazia sia un valore di essenziale importanza da difendere e da custodire gelosamente a tutela nostra e delle generazioni che verranno", concludono. (Com)