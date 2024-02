Navalnyj: Romeo (Lega), in piazza per la libertà, nessuna ipocrisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- È ipocrita "chi si dice liberale e democratico e poi vuole vietare la piazza alla Lega. È importante essere qui per una forza come la Lega, che ha sempre difeso la libertà di espressione, per difendere tutte le libertà. Siamo qui per questo, perché Navalnyj si è battuto per difendere tutte le libertà. Nessuna ipocrisia, qualcuno ci ha definito filoputiniani solo perché auspichiamo una soluzione diplomatica del conflitto". Lo ha detto il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo in occasione della fiaccolata per Alexei Navalny a Roma. (Rer)