- La delegazione della Piattaforma unitaria democratica(Pud), il principale cartello delle opposizioni del Venezuela, si riunisce in questo momento con esponenti del governo di Nicolas Maduro per discutere le possibili date delle elezioni generali. Alla riunione, celebrata senza preavviso, partecipa anche Dag Nylander, il diplomatico che per conto del regno di Norvegia funge da mediatore tra le parti. (Vec)