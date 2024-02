Milleproroghe: Coldiretti, nove aziende agricole su dieci non pagano Irpef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 387 mila le aziende agricole italiana che beneficeranno dell’esonero totale dell’Irpef, il 90 per cento di quelle soggette al pagamento dell’imposta sui redditi dominicali e agrari. È quanto emerge da una stima Coldiretti su dati Inps diffusa in occasione dell’approvazione alla Camera del decreto Milleproroghe. Sul resto della platea l’esenzione verrà calcolata - sottolinea Coldiretti in una nota - in forma progressiva e riguarderà il totale delle 430 mila imprese agricole professionali e coltivatori diretti. "La riduzione delle imposte e degli oneri fiscali e previdenziali è una necessità per rilanciare la competitività delle imprese", ha sottolineato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini. (segue) (Com)