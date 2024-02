Uzbekistan-Russia: Mirziyoyev riceve delegazione guidata da vicepremier Manturov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, ha ricevuto oggi a Tashkent una delegazione russa guidata dal vicepremier Denis Manturov, che è anche ministro dell’Industria e del Commercio e co-presidente della Commissione intergovernativa congiunta sulla cooperazione economica. Lo riferisce l’agenzia di stampa uzbeca “UzA”, secondo cui in apertura dell’incontro Manturov ha trasmesso a Mirziyoyev i saluti dell’omologo Vladimir Putin. Si è discusso dell’attuazione degli accordi commerciali firmati in occasione della visita del presidente uzbeco a Mosca, tra il 5 e il 7 ottobre dello scorso anno. Le due parti hanno osservato “con soddisfazione” come l’interscambio bilaterale sia cresciuto del 6,6 per cento rispetto alla fine dello scorso anno. Sono stati infine passati in rassegna i progetti congiunti nei settori dell’industria, dell’energia, dei trasporti, della metallurgia, della chimica, della farmaceutica.(Res)