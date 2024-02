© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, oggi a Cuba, è stato ricevuto dall’omologo Bruno Rodriguez. In precedenza, Lavrov aveva ha partecipato a una cerimonia al memoriale Josè Martì, l'eroe nazionale cubano. Lavrov è atteso domani in Venezuela e successivamente sarà a Rio de Janeiro per l’incontro dei ministri degli Esteri del G20. (Mec)