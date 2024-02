Navalnyj: ministro Esteri polacco, la data della morte non è stata casuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La data della morte del dissidente russo Aleksej Navalnyj non è stata casuale. Lo ha detto il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, oggi a Bruxelles per una riunione del Consiglio Affari esteri. Il presidente russo Vladimir Putin “ha consentito od ordinato – non lo sappiamo di preciso – l’omicidio di Navalnyj durante la Conferenza di Monaco sulla sicurezza”, ha osservato Sikorski. “Sembra che (Putin) non si curi degli effetti politici. La situazione inizia a essere davvero seria”, ha osservato il ministro polacco. La notizia della morte di Navalnyj è stata comunicata venerdì scorso, giorno in cui la Conferenza di Monaco è iniziata. Oggi a Bruxelles era presente anche la moglie di Navalnyj, Yulia Navalnaya, che ha fatto appello affinché contro Mosca vengano imposte nuove sanzioni in relazione alla morte del marito. Sikorski ha affermato di sostenere la proposta. “E’ una questione nuova. Diamo ai Paesi il tempo di riflettere”, ha aggiunto il capo della diplomazia di Varsavia. (Vap)