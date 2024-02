Sociale: Rocca, pensare agli ultimi, bene confronto con Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Come pubblico amministratore, "sento su di me ogni giorno la responsabilità di pensare agli ultimi, ai più fragili. Davanti alla complessità, ho sentito subito la necessità di un cambio di passo, la necessità di evitare nel mio ruolo la fastidiosa polarizzazione. Dobbiamo entrare in contatto con le nostre comunità e fare in modo che ci sia ascolto. Per questo sono molto contento del rapporto che si è creato con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con un confronto a volte anche serrato". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca intervenendo al convegno "Disuguaglianze a 50 anni dal Convegno sui mali di Roma", promosso oggi dalla diocesi di Roma presso il Palazzo Lateranense per celebrare i 50 anni dal convegno "sui mali di Roma" del 1974. (segue) (Rer)